Турция выступила за возобновление переговоров между Россией и Украиной | 360°

Мир 04 ноября 2022, 23:12 Турция выступила за возобновление переговоров между Россией и Украиной Президент Турции Эрдоган предложил России и Украине вернуться к переговорам РИА "Новости"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры между Россией и Украиной необходимо возобновить. По словам турецкого лидера, это поможет прекратить конфликт в кратчайшие сроки. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил ТАСС.

«Президент считает необходимым возвращение за стол переговоров <…> для создания возможности справедливого урегулирования конфликта», — подчеркнули после встречи в администрации Эрдогана.

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Ранее стало известно, что Турция и Россия договорились бесплатно поставлять продовольствие в нуждающиеся страны. Эрдоган пообещал, что обе стороны гарантируют, что сухогрузы с зерном дойдут до стран, которые на самом деле страдают от продовольственного кризиса и голода.

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Также представитель Эрдогана заявил, что турецкий лидер запланировал встретиться с американским коллегой Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки». Их встреча пройдет в формате «один на один».