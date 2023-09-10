Мир 10 сентября 2023, 14:51 Турция высоко оценила соглашение с Россией и Катаром о поставке зерна Африке Эрдоган назвал значимым соглашение РФ, Турции и Катара о поставке зерна Африке Pxhere

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Соглашение между Россией, Турцией и Катаром по поставке одного миллиона тонн зерна африканским странам имеет важное значение. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, написал ТАСС.

«Мы — Россия, Катар и Турция, придаем большое значение переработке и поставке одного миллиона тонн зерна в африканские страны, страдающие от нехватки продовольствия», — сказал он.

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Российская и турецкая стороны достигли принципиальной договоренности о поставке миллиона тонн зерна при содействии Катара в сентябре 2023 года. В ближайшее время начнется проработка технических деталей.

Турция готова помогать перерабатывать российское зерно для отправки муки в беднейшие африканские страны. Соглашении России, Турции и Катара придет на смену истекшей зерновой сделке, писали зарубежные СМИ.

При этом Эрдоган заявил, что намерен продолжать тесные контакты со всеми сторонами, заинтересованными в реализации зерновой сделки. Он призвал G20 выполнить требования России для возобновления черноморской инициативы.