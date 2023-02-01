01 февраля 2023, 22:49
Турция выразила однозначную позицию по вступлению Швеции в НАТО
Эрдоган заявил, что Турция не смотрит положительно на заявку Швеции в НАТО
На данным момент Турция не готова дать положительного ответа на заявку Швеции по вступлению в НАТО. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
«Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции», — сказал он.
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Турецкий лидер напомнил об акциях с сожжением Корана в Швеции, когда происходящему не стали мешать местные власти и полиция. Пока такое происходит, Турция не будет одобрять заявку этой страны. Также Эрдоган заверил, что отношение к Финляндии в этом вопросе является положительным.
Власти Турции готовы вновь вернуться к переговорам о вступлении Швеции в НАТО только после полного выполнения обязательств шведской стороны. Об этом ранее заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Турция приняла решение приостановить процесс вступления Швеции в НАТО после акции с сожжением Корана в Стокгольме. Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан совершил акцию протеста у мечети в Копенгагене. Кроме того, турецкие власти Турции потребовали от Швеции выдать им укрывшихся террористов.
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