Турция выразила надежду на возобновление переговоров между Россией и Украиной | 360°

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Турция выразила надежду на возобновление переговоров между Россией и Украиной

Представитель Турции Калын: переговоры России и Украины в какой-то момент возобновятся

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Переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся. Такое мнение высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью каналу CNN. Турецкий политик заявил, что приостановка переговоров была ожидаема.

«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — заявил Калын телеканалу.

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Представитель турецкого президента считает, что президент РФ Владимир Путин хочет заключить новый договор с Западом, так как прежние соглашения не отражают современную Россию. Частично это будет касаться Украины, но по большей части речь идет о заключении сделки между Западом и Россией, отметил Калын.

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«Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку», — добавил представитель президента Турции.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, они обсудили последние события на Украине. Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон.

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