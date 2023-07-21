Мир 21 июля 2023, 20:41 Турция выразила надежду на скорое возобновление зерновой сделки Глава МИД Фидан: Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в ближайшее время РИА «Новости»

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Турецкие власти рассчитывают, что действие «черноморской зерновой инициативы» возобновят в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Его процитировал ТАСС.

«Мы получили уведомление России о выходе из сделки и проинформированы о причинах такого решения. Прилагаем значительные усилия для продления зерновой сделки и верим в целесообразность возвращения России за стол», — сказал Фидан.

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По словам министра, высокой остается вероятность решений, которые не будут грозить усилиям, направленным на преодоление продовольственного кризиса. Турция надеется «на возобновление зерновой сделки в ближайшее время», отметил глава турецкого ведомства.

Россия полностью вышла из зернового соглашения 18 июля. Президент Владимир Путин позже заявил о возможности рассмотреть возвращение к сделке, если другие участники выполнят все требования.

В МИД России связали решение о выходе из инициативы с препятствиями со стороны стран Запада для ООН, пытавшейся безуспешно реализовать свои гарантии.