Мир 10 мая 2023, 21:07 Турция выразила надежду на продление зерновой сделки Чавушоглу: Турция рассчитывает на продление зерновой сделки на два месяца Pxhere

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Турецкие власти надеются, что переговоры по зерновой сделке в Стамбуле закончатся ее продлением минимум на два месяца. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью государственному телеканалу TRT.

Он напомнил, что в Стамбуле сегодня проводят встречи делегации из Турции, России, Украины и ООН. Завтра переговоры между сторонами продолжатся.

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Турцию и Россию, помимо заместителей министров обороны, представят и замглавы МИД. Украинскую делегацию — замминистра по инфраструктуре.

«Надеюсь, что на встрече в Стамбуле будет достигнут положительный результат. Мы думаем, что последнюю точку в этом вопросе поставит президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] в разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным, и сделку продлят минимум на два месяца», — сказал Чавушоглу.

Встречу представителей России, ООН, Турции и Украины организовали 10 и 11 мая. Ранее источник ТАСС в Турции заявил, что снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции и удобрений смогут учесть и продлить действие соглашений после 18 мая.