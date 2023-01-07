Мир 07 января 2023, 20:57 Турция выразила надежду на продление прекращения огня на Украине Представитель Эрдогана Калын: Турция рассчитывает на продление режима тишины на Украине РИА «Новости»

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Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, который Россия объявила по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом советник турецкого президента Ибрагим Калын сообщил телеканалу A Haber.

Он заявил, что турецкая сторона готова приложить все усилия для формирования условий диалога с целью прекращения боевых действий. Продолжение конфликта приведет к новым разрушениям и жертвам, поэтому «идею переговоров должны поддерживать как в России и на Украине, так в НАТО и США».

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«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше», — отметил Калын.

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В Турции допустили, что Украина возьмет пример с России в вопросе прекращения огня. Не исключено, что появятся и условия для повторной встречи переговорщиков, отметил официальный представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Калын предрек серьезное обострение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. Он выразил уверенность, что эскалация приведет к новым смертям среди мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры и углублению кризиса.