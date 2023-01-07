07 января 2023, 20:57
Турция выразила надежду на продление прекращения огня на Украине
Представитель Эрдогана Калын: Турция рассчитывает на продление режима тишины на Украине
Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, который Россия объявила по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом советник турецкого президента Ибрагим Калын сообщил телеканалу A Haber.
Он заявил, что турецкая сторона готова приложить все усилия для формирования условий диалога с целью прекращения боевых действий. Продолжение конфликта приведет к новым разрушениям и жертвам, поэтому «идею переговоров должны поддерживать как в России и на Украине, так в НАТО и США».
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«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше», — отметил Калын.
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В Турции допустили, что Украина возьмет пример с России в вопросе прекращения огня. Не исключено, что появятся и условия для повторной встречи переговорщиков, отметил официальный представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее Калын предрек серьезное обострение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. Он выразил уверенность, что эскалация приведет к новым смертям среди мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры и углублению кризиса.
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