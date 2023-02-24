Мир 24 февраля 2023, 20:07 Турция выразила готовность внести любой вклад для решения украинского конфликта Президент Эрдоган: Турция внесет любой вклад в решение конфликта на Украине РИА «Новости»

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Турция готова внести любой вклад для урегулирования украинского конфликта на основе прекращения огня и достижения мира. Об этом сказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщил ТАСС.

«Турция готова внести любой вклад в решение [конфликта на Украине] на основе прекращения огня, переговоров и формирования мира в российско-украинской войне, с начала которой исполнился год», — сказали в канцелярии Эрдогана.

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Турецкий лидер также поблагодарил своего украинского коллегу за проявленную солидарность в связи с землетрясениями в республике.

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Зеленский назвал обстановку на востоке страны «сложной и болезненной». Он отметил, что армия делает все возможное на этом направлении. Также, по его словам, достаточно опасная обстановка сложилась в южных районах Украины.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия выполнит все поставленные в ходе специальной военной операции задачи. Страна сможет вернуть «все наши территории», защитить страдающих от геноцида и обстрелов мирных жителей. Также он подчеркнул, что на Украине нужно полностью уничтожить неонацизм.