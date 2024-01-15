15 января 2024, 08:46
Турция выдержит давление Запада по санкциям против России — Перинчек
Турецкий политик Перинчек: Анкара справится с давлением по санкциям против РФ
Турция обязана выстоять перед давлением Запада относительно антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель республиканской партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.
Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посол Акиф Чагатай Кылыч указывал на разные позиции страны и Евросоюза относительно санкций против России. Однако он уточнил, что республика — не «объездная дорога» в этом вопросе.
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«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России», — указал Перинчек.
Он подчеркнул, что такой исход событий неизбежен. Партия «Родина» также работает в этом направлении, заверил политик.
Перинчек заявил, что проблемы в экономике Турции можно решить лишь при сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном. Санкции в отношении этих стран — это прямые санкции против республики, резюмировал он.
Также, по его словам, военные корабли Североатлантического альянса не появятся в Черном море, пока спецоперация на Украине не закончится. Он напомнил, что Турция придерживается конвенции Монтре, ограничивающей проход боевых судов через свои проливы.
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