Турция введет электронные анкеты для туристов с 15 марта

С 15 марта, чтобы попасть в Турцию, нужно будет заполнить специальную электронную анкету. Без нее туриста не пустят даже в самолет. Об этом сообщила пресс-служба Royal Fligh со ссылкой на турецкий Минздрав.

«С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию. Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано», — говорится в релизе.

В частности, пассажиру нужно будет заполнить электронную анкету за 72 часа до прилета в Турцию. После ее нужно распечатать или скачать на смартфон. Непосредственно перед посадкой ее необходимо будет показать сотруднику авиакомпании.

Другие авиаперевозчики пока не сообщили о новых правилах. Известно, что анкета также будет нужна для выявления контактов с заболевшими.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не будут удерживать граждан страны, которые захотят провести свой отпуск за границей. Однако многие россияне будут небезосновательно опасаться выезжать из страны на привычные курорты из-за сложной эпидемической обстановки. Глава государства отметил, что пока не во всех странах ситуация с коронавирусом стабилизировалась.