Турция возобновит операцию в Сирии в течение 35 часов, если курды не уйдут

Сирийские курды должны уйти из 30-километровой зоны вдоль сирийско-турецкой границы до конца действия режима перемирия. В противном случае Турция продолжит операцию. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что силы сирийских курдов уже начали покидать зону безопасности, однако все еще есть нарушения режима прекращения огня, сообщило РИА «Новости».

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17 октября США и Турция договорились о приостановке боевых действий. Перемирие заключено на 120 часов. За это время курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», должны покинуть район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Если это условие не будет соблюдено, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований от границы.

Между тем во вторник в Сочи состоится важная для урегулирования в Сирии встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отметил Чавушоглу, Анкара выступает за политическое, а не военное решение сирийского кризиса.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как Турция начала операцию «Источник мира» против сирийских курдов.