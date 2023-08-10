Мир 10 августа 2023, 12:19 Турция возложила на встречу Путина с Эрдоганом большие надежды по зерновой сделке ТАСС: Турция надеется на возвращение к зерновой сделке после переговоров Путина и Эрдогана РИА «Новости»

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На переговорах президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудят зерновую сделку. Организаторы встречи рассчитывают возобновить ее, а если не удастся — договориться о переработке зерна, сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Одним из основных вопросов на планируемых переговорах Эрдогана и Путина будет возобновление зерновой сделки. Турция рассчитывает на возвращение в нее России», — заявил он.

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Эту тему уже обсудили с другими участниками черноморских договоренностей и представителями стран Запада. Дипломат допустил, что договориться о возобновлении зерновой сделки не получится. Тогда Эрдоган снова предложит перерабатывать российское зерно в Турции, чтобы потом полученную из него муку отправлять в Африку.

Россия спустя год после заключения зерновой сделки отказалась ее продлевать. Другие участники договоренностей не добились снятия ограничений с поставок российской сельхозпродукции и удобрений, а Украина использовала гуманитарный коридор в военных целях.

Специалист Финансового университета при правительстве Денис Денисов заявил «Известиям», что продолжать ее без России невозможно.