Мир 27 апреля 2023, 17:08 Турция войдет в клуб стран — производителей атомной электроэнергии — Путин Путин: «Аккую» откроет Турции путь в клуб стран — производителей атомной электроэнергии РИА «Новости»

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Турция войдет в клуб стран, производящих атомную электроэнергию, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии завоза партии ядерного топлива на АЭС «Аккую». Он подчеркнул, что ранее в отношениях двух стран не было проектов, подобных этому.

«С учетом этого первая турецкая атомная станция получает официальный статус ядерного объекта и над „Аккую“ будет поднят флаг мирного атома», — подчеркнул Путин.

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Президент Турции Эрдоган в ходе своего выступления также указал, что Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, отметило РИА «Новости».

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю „Аккую“ приобрела статус ядерного объекта», — отметил он.

Турецкий лидер напомнил, что Еврокомиссия признала ядерную энергию зеленой энергетикой и устранила колебания.

«С „Аккую“ мы сделали нашу страну частью этого развития», — подчеркнул он.