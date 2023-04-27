27 апреля 2023, 17:08
Турция войдет в клуб стран — производителей атомной электроэнергии — Путин
Путин: «Аккую» откроет Турции путь в клуб стран — производителей атомной электроэнергии
Турция войдет в клуб стран, производящих атомную электроэнергию, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии завоза партии ядерного топлива на АЭС «Аккую». Он подчеркнул, что ранее в отношениях двух стран не было проектов, подобных этому.
«С учетом этого первая турецкая атомная станция получает официальный статус ядерного объекта и над „Аккую“ будет поднят флаг мирного атома», — подчеркнул Путин.
Реклама
Президент Турции Эрдоган в ходе своего выступления также указал, что Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, отметило РИА «Новости».
«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю „Аккую“ приобрела статус ядерного объекта», — отметил он.
Турецкий лидер напомнил, что Еврокомиссия признала ядерную энергию зеленой энергетикой и устранила колебания.
«С „Аккую“ мы сделали нашу страну частью этого развития», — подчеркнул он.
Турция
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама