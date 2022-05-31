Турция вновь заявила, что не будет подключаться к санкциям против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не намерена подключаться к антироссийским санкциям. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы не будем подключаться к санкциям против России и не позволим сделать это через нас», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Ранее американские журналисты назвали президента Турции Реджепа Эрдогана «человеком Путина в НАТО», а Турцию — «секретным оружием России». СМИ отметили, что с самого начала спецоперации России на Украине Турция, в отличие от большинства стран — членов Альянса, не вводила санкций против России.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не планирует ограничительных мер, и пояснял, что придает большое значение поддержанию диалога с Россией, причем по вопросам не только Украины, но и Сирии, Ливии и Южного Кавказа. В начале марта официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также отмечал, что «должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией», поэтому сжигать все мосты неразумно.