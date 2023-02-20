20 февраля 2023, 15:18
Турция вновь подтвердила, что не присоединится к санкциям против России
Глава МИД Турции Чавушоглу: страна не присоединится к санкциям против РФ
Турция не присоединится к санкциям против России, но и не позволит ей обходить западные санкции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном. Об этом написало РИА «Новости».
«Турция <…> не присоединяется к односторонним санкциям. Следуем решениям, принятым ООН», — подчеркнул Чавушоглу.
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Он напомнил: с самого начала страна «четко заявила», что не позволит обходить западные санкции через нее.
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Турецкая сторона не раз заявляла о желании сохранить нейтралитет в украинском конфликте и предлагала организовать мирные переговоры. Также власти Турции неизменно отказываются вводить антироссийские санкции и продолжают торговое сотрудничество с Россией, несмотря на давление США. Известно, что с марта по октябрь 2022 года турецкие экспортеры передали в РФ товары на общую сумму около 800 миллионов долларов.
Турция — одна из стран — участниц зерновой сделки, заключенной в июле 2022 года. Продовольственное соглашение подписали Россия, Турция, Украина и ООН.
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