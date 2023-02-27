Мир 27 февраля 2023, 11:21 Турция в марте снова обсудит со Швецией и Финляндией вступление в НАТО Глава МИД Турции Чавушоглу: встреча о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО пройдет 9 марта РИА «Новости»

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Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по расширению НАТО состоятся 9 марта. Однако шведская сторона так и не выполнила свои обязательства, предупредил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его процитировал ТАСС.

«Третья встреча Турции, Швеции и Финляндии пройдет в Брюсселе 9 марта. Полезно провести ее именно там, чтобы все наши друзья в НАТО сами смогли увидеть прогресс в выполнении меморандума», — объявил он.

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Мевлют Чавушоглу сказал, что Швеция не выполнила своих обязательств, не приняла убедительных мер по борьбе с терроризмом и вряд ли успеет сделать это к переговорам.

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Он уже заявлял, что террористические структуры своими провокациями буквально заминировали путь страны в Североатлантический альянс. Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан несколько раз сжигал Коран в Копенгагене и Стокгольме. Министр иностранных дел Турции сказал, что правительство могло бы решить эту проблему, но сознательно не пошло на такой шаг.

Швеция и Финляндия подали заявки в 2022 году, их не поддержали Турция и Венгрия. Министр обороны Финляндии Микко Савола подтвердил, что страна готова вступить в НАТО без Швеции. Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что в альянс примут обоих кандидатов.