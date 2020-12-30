Турция ужесточила ограничения для иностранных туристов на Новый год

Власти Турции ввели дополнительные ограничения в новогоднюю ночь, которые затронут не только жителей страны, но и иностранных туристов. С вечера 31 декабря до утра 1 января людям запретили выходить на центральные туристические улицы и площади.

Об этом стало известно из документа, который распространило МВД Турции. В соответствии с ним, с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января жителям и туристам запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех городов и провинций страны, пишет РИА «Новости».

В Стамбуле во время праздника нельзя будет посетить пешеходную улицу Истикляль и площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, а в Измире — площадь Гюндогду.

Это не первое ограничение, которое вводит МВД страны на новогодние праздники. Ранее ведомство запретило проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах с 31 декабря по 4 января. Это ограничение действует во всей стране. В соответствии с запретом руководство гостиниц после 22:00 не сможет включать записанную музыку через аудиосистемы или транслировать там исполненные в живую композиции.

Кроме того, гостиницам велели не допускать столпотворений посетителей — в том числе в зонах приема пищи. Чтобы выполнить предписание, им придется поменять время работы расположенных на территории ресторанов и баров.

«Газета.ru» напомнила, что ранее Турция обязала всех приезжих в страну предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Правило начало действовать с 28 декабря для тех, кто прилетел самолетом, а 30 декабря для прибывающих на автотранспорте.