Мир 13 ноября 2022, 10:12 Турция увеличила экспорт одеял в Европу из-за энергокризиса Yeni Şafak: Евросоюз на четверть увеличил импорт турецких зимних товаров РИА «Новости»

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Легкая промышленность Турции почти на четверть увеличила поставки утепленных и стеганых одеял в Европу к предстоящей зиме. Об этом сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на президента Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья Ахмета Оксюза.

«В январе–октябре экспорт наших одеял увеличился на 12% и достиг 53 миллионов долларов. Экспорт в страны ЕС увеличился на 24%. Мы экспортируем половину объема одеял в страны ЕС», — сказал Ахмет Оксюз.

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По его словам, поставки зимних постельных принадлежностей в Германию выросли на 39%, в Нидерланды — на 37%. Значительно увеличился экспорт одеял в Грецию и Польшу.

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Данные подтвердил и владелец текстильной компании в Бурсе Рефик Джейлан. По его словам, благодаря усилению энергокризиса в Европе заказы из других регионов перенаправили в Турцию.

«В этом году мы экспортируем зимнюю продукцию в основном в такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Швеция», — отметил Джейлан.

Ранее сообщалось, что турецкие турагентства предложили замерзающим европейцам перезимовать в местных отелях.