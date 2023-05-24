Мир 24 мая 2023, 20:29 Турция устроила в НАТО бунт против США Baijiahao: Россия получила от Турции неожиданный подарок в виде бунта в НАТО против США Pxhere

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Турция сделала для России крупный подарок, поставив на место США и НАТО. Об этом написали обозреватели китайского портала Baijiahao.

По словам авторов статьи, американские власти начали оказывать давление на турецкие власти в вопросе антироссийской политики Запада. Очередной контакт двух держав по этому вопросу произошел во время президентских выборов в Турции.

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После такого провокационного поведения США турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал неожиданное заявление о планах не разрывать связи с Россией. Более того, он будет усиливать сотрудничество с Москвой, насколько это возможно. Таким образом, одно решение Турции поставило в неудобное положение весь блок НАТО.

«Таким образом турецкий лидер сделал России большой подарок», — отметили аналитики Baijiahao.

Российская сторона также получит выгоду от сотрудничества с одной из стран Североатлантического альянса, которая не боится выступить против воли Вашингтона. В итоге, эту проблему особенно остро восприняли на Западе, поэтому политики неоднократно предлагали исключить Турцию из состава объединения, напомнили автора издания.

Эрдоган заявил, что политика республики в отношении России останется неизменной после выборов главы государства