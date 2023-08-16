Мир 16 августа 2023, 02:12 Турция устроила охоту на русских нелегалов — СМИ МК: турецкие власти решили бороться с русскими нелегалами с помощью облав РИА «Новости»

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Курорты в Турции столкнулись с рядом проблем, которые угрожают срывом туристического сезона. Сотрудники отелей выступили с протестами из-за сокращения зарплат и невыплаты компенсаций. Один из них даже пытался поджечь себя в Конаклы, что вызвало шок у российских отдыхающих, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, местные жители обвинили россиян в нелегальной аренде жилья и отбирании у них работы. В итоге, в Стамбуле организовали рейды по выявлению таких квартир, большинство из которых принадлежат гражданам России.

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Российские туристы пожаловались на резкое повышение цен в городках Турецкой Ривьеры. Такие изменения связаны с общим ухудшением экономической ситуации в стране. Таким образом, Турция оказалась на грани кризиса, который может негативно отразиться на ее туристическом потенциале.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что турецкие власти ужесточат иммиграционную политику страны ради вступления в состав Европейского союза. В МИД страны отметили, что многие лица, ищущие убежище, получают паспорт Турции и сразу уезжают в Европу.