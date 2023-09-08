Мир 08 сентября 2023, 08:23 Турция усилила попытки возобновить зерновую сделку ТАСС: дипломаты Турции интенсифицировали переговоры по зерновой сделке и Украине РИА «Новости»

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Накануне саммита G20 в Индии руководство Турции стало чаще контактировать с коллегами из других стран в попытках возобновить зерновую сделку. Эти усилия продолжат перед сессией Генассамблеи ООН в США, сообщил источник ТАСС.

«Турецкое руководство не снижает переговорных и дипломатических усилий по вопросу восстановления зерновой сделки. Особенно эти контакты усилились перед саммитом G20 и усилятся еще перед ГА ООН», — сказал он.

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Переговоры, по его словам, провели со всеми участниками приостановленных черноморских соглашений, в том числе Россией и Украиной. Турецкие дипломаты и чиновники пытались не только перезапустить зерновую сделку, но и подтолкнуть к мирному решению всего украинского кризиса.

Собеседник агентства заявил, что власти Турции разделили опасения стран, их позицию и принципиальность. Они настояли на продолжении диалога. Источник не исключил, что Турция попросит Украину смягчить свои условия.

Саммит G20 откроется в Нью-Дели 9 сентября. Делегацию России на Генассамблее ООН в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.