Турция, Украина и ООН договорились приостановить «черноморскую инициативу» на 2 ноября | 360°

Мир 01 ноября 2022, 19:42 Турция, Украина и ООН договорились приостановить «черноморскую инициативу» на 2 ноября Reuters: Турция, Украина и ООН не запланировали движения кораблей по зерновому коридору РИА "Новости"

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Представители Украины, ООН и Турции в Совместном координационном центре по зерну в Стамбуле приняли решение о завтрашней отправке кораблей. Движение судов с украинским зерном по коридору безопасности 2 ноября не планируется. Об этом, как передало Reuters, сообщил представитель ООН.

Россия приостановила участие в «черноморской инициативе» в субботу, 29 октября, после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе.

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Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на такой шаг Россия пошла из-за возникновения угрозы для гуманитарного коридора.

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Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что «черноморская инициатива» не может реализовываться без участия России и потому власти не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны. Небензя напомнил о фактах злоупотребления гуманитарным коридором и случаях контрабанды, а также отметил, что Черное море остается зоной боевых действий.

Сегодня, 1 ноября, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по вопросам зерновой сделки. Турецкий лидер выразил надежду на скорейшее решение проблем.