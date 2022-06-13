Представители Турции отказались поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Остальные члены Альянса не ожидали подобного развития событий, когда обещали скандинавским странам быструю интеграцию. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

«Раньше в ходе процесса (интеграции Швеции и Финляндии в Альянс — прим. ред.) мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы», — сказал он

Столтенберг отметил, что Турция не впервые проявляет осторожность. По словам генсека НАТО, остальные члены Альянса прислушиваются к мнению представителей этой страны. Саму Турцию Столтенберг назвал «важным союзником».

«Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание», — подчеркнул он.

О непреклонности позиции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО 5 июня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что перед интеграцией в организацию страны должны выполнить ряд условий. Среди них — прекращение поддержки терроризма, отмена антитурецких санкций и выражение союзнической солидарности.