Мир 02 февраля 2024, 14:51 Турция столкнулась с давлением англосаксов из-за сотрудничества с Россией Кремль указал на давление англосаксов на Турцию из-за сотрудничества с Россией РИА «Новости»

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Турция продолжает сохранять самостоятельность в сотрудничестве с Россией, несмотря на серьезное давление со стороны англосаксов. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Власти Турции из-за взаимодействия с Россией сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны англосаксов. Они пытаются вынудить страну в ущерб личным интересам если не разорвать, то хотя бы минимизировать сотрудничество», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что в настоящее время турецкая сторона полностью сохраняет свою суверенность.

Ранее пресс-секретарь сообщал, что Кремль заблаговременно сообщит о дате поездки президента Владимира Путина в Турцию.

По его словам, глава государства обсудит с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом темы региональной безопасности, торгово-экономического партнерства обеих стран и украинского конфликта.

Турецкий политик Догу Перинчек призывал власти не отказываться от работы с Россией, несмотря на давление со стороны США.