Пентагон предостерег Эрдогана от одиночной операции в Сирии Подробнее

Переброска военных подразделений происходит на фоне заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято «сегодня или завтра». Отмечается, что Турция отправила дополнительные боевые машины и солдат.

Турецкий лидер также отметил, что военная операция на севере Сирии будет проводиться с задействованием наземных и воздушных соединений.

По данным турецкого телеканала, на который ссылается агентство, к границам стягивают 20-ю бронетанковую бригаду.

Как отметил Эрдоган, целью турецкого военного вмешательства является создание буферной зоны для размещения в ней сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и оттеснение сил курдской вооруженной коалиции.

В августе стало известно о том, что Турция и Соединенные Штаты достигли договоренности о создании зоны безопасности на севере Сирии. Однако, турецкий лидер позже заявил, что если США будут затягивать формирование зоны, Анкара начнет операцию против курдских сил, которые контролируют этот регион.