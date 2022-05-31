Турция сообщила об отмене учений НАТО

Турция приостановила некоторые военные учения НАТО, согласно положениям Конвенции Монтре. Речь идет о недопуске военных кораблей в Черное море. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция находится внутри процесса, связанного с ситуацией на Украине, она взяла на себя посредническую роль и старается снизить напряженность в Черноморском регионе. Чавушоглу задался вопросом, сохранят ли турецкие власти за собой эту функцию, если будут вводить санкции против России. Об этом написало агентство «Анадолу».

«Мы ввели Конвенцию Монтре, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль», — сказал министр.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. В ней говорится о том, что торговые суда могут проходить через указанные проливы в мирное и в военное время, но для всех существуют разные режимы.

Документ накладывает ограничение на пребывание военных кораблей нечерноморских государств в Черном море, срок — три недели. Турция в чрезвычайных ситуациях может ограничить или запретить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.