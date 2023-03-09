Мир 09 марта 2023, 14:56 Турция сообщила о переговорах с ООН, Украиной и Россией по продлению зерновой сделки Глава Минобороны Турции Акар: страна ведет переговоры по продлению зерновой сделки РИА «Новости»

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Турецкий власти проводят переговоры с Россией, Украиной и ООН по поводу продления зерновой сделки, срок которой совсем скоро истечет. Такое заявление сделал министр обороны страны Хулуси Акар, написал ТАСС со ссылкой на турецкий канал ТРТ.

«Мы проводим переговоры с ООН, Украиной и РФ по вопросу продления зернового соглашения и надеемся на его пролонгацию», — сказал он.

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По его словам, украинская сторона высказалась за продление соглашения. Россия также показывает позитивный подход по поводу этой инициативы, отметил Акар.

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Зерновую сделку Турция, ООН, Россия и Украина заключили в июле 2022 года. Согласно договору, Украине дали возможность беспрепятственно вывозить зерно со своей территории для продажи. Также РФ пообещали, что она сможет без проблем распространять своих сельхозпродукцию и удобрения на мировых рынках. Соглашение уже продлевали осенью прошлого года, новый срок для пролонгации наступит 18 марта.