Турция сообщила о «большом шаге» по добыче газа в Черном море | 360°

Мир 03 октября 2022, 07:45 Поделиться Telegram

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Viber Турция сообщила о «большом шаге» по добыче газа в Черном море Министр энергетики Турции Донмез: сделан еще один большой шаг в добыче газа в Черном море unsplash.com

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Турция сделала «еще один большой шаг» по добыче газа в Черном море, сообщил в Twitter министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Отклонений от графика нет.

«Еще один большой шаг по черноморскому газу позади. С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Судно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции», — отметил министр.

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По данным СМИ, Турция намерена вложить почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Первый газ должен поступить с месторождения уже в следующем году. Стоимость газа, обнаруженного в Черном море, — 400 миллиардов долларов.

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Ранее стало известно, что Турция планирует увеличить закупку газа у США.

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