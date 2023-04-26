Мир 26 апреля 2023, 16:35 Турция сочла хорошие отношения с Россией приоритетом для себя Зампред «Хорошей партии» Турции Эрозан напомнил о многовековых отношениях с Россией РИА «Новости»

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Сохранение долгих добрососедских отношений с Россией для Турции важнее, чем поддержка страны союзников в различных альянсах. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя оппозиционной «Хорошей партии» Ахмет Камиль Эрозан.

Он пояснил, что Турция начала выстраивать отношения с Россией более пяти веков назад, когда Америку еще даже не открыли.

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«Иногда соседство государств может быть важнее союзничества. И вперед нам нужно двигаться с пониманием этого факта», — заявил Эрозан.

Политик отметил, что несмотря на то, что Турция считает себя частью Запада, она не присоединилась к санкциям против России.

«Турция не может взять под козырек и выполнять то, что решили другие. Мы — не члены ЕС, не связаны с их механизмом принятия санкционных решений», — пояснил он.

Эрозан добавил, что Россия и Турция вполне могут реализовывать совместные проекты, в которых заинтересованы обе страны. Для этого не нужно ждать реакции других государств, следует ориентироваться на национальные решения и результаты переговоров, заключил политик.