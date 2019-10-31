Турция собирается передать России пленных сирийских военных

Турецкие военные во время патрулирования поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии захватили 18 сирийских военных. Информация о взятии в плен поступила 29 октября.

Министр обороны Турции Хулуси Акар обратился к солдатам и заявил, что операция «Источник мира» формально еще не закончена. Поэтому он призвал быть в боевой готовности. Акар подчеркнул, что турецкие военные находятся в Сирии исключительно для противодействия террористам.