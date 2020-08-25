Турция сможет поставлять газ из открытого месторождения в Европу
Об этом сообщил глава МИД Турция Мевлют Чавушоглу. По данным ТАСС, президент страны Реджип Эрдоган ранее предполагал, что в Черном море есть и другие месторождения газа.
Его мнение подтвердил Чавушоглу, заявивший, что рядом с открытым наверняка есть еще месторождения.
«Турция не только покупает газ, но мы являемся транзитной страной. С открытием этого месторождения Турция вошла в ряд огромных энергетических площадок. Мы будем использовать этот газ, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, а излишки сможем экспортировать в Европу», — цитирует Чавушоглу агентство экономических новостей «Прайм».
Об открытии месторождения газа турецким геологоразведочным судном Fatih стало известно 21 августа. Его стоимость оценивается в 80 миллиардов долларов, и власти намерены к 2023 году начать поставки газа на внутренний рынок.