Турция сможет поставлять газ из открытого месторождения в Европу

Крупнейшее в истории страны месторождение природного газа, открытое в Черном море, сделает Турцию поставщиком газа с востока на запад. Одновременно Анкара намерена использовать топливо на внутреннем рынке. Примерный объем месторождения оценивается в 320 миллиардов кубометров.

Об этом сообщил глава МИД Турция Мевлют Чавушоглу. По данным ТАСС, президент страны Реджип Эрдоган ранее предполагал, что в Черном море есть и другие месторождения газа.

Его мнение подтвердил Чавушоглу, заявивший, что рядом с открытым наверняка есть еще месторождения.

«Турция не только покупает газ, но мы являемся транзитной страной. С открытием этого месторождения Турция вошла в ряд огромных энергетических площадок. Мы будем использовать этот газ, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, а излишки сможем экспортировать в Европу», — цитирует Чавушоглу агентство экономических новостей «Прайм».

Об открытии месторождения газа турецким геологоразведочным судном Fatih стало известно 21 августа. Его стоимость оценивается в 80 миллиардов долларов, и власти намерены к 2023 году начать поставки газа на внутренний рынок.