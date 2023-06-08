Мир 08 июня 2023, 16:24 Турция сменит Италию для командования контингентом НАТО в Косове Bloomberg: командование контингентом НАТО в Косове доверят Турции РИА «Новости»

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Командование размещенным в Косове контингентом НАТО (КФОР) передадут от Италии Турции в октябре в рамках запланированной ротации. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники журналистов отметили, что турецкие военные уже находятся в Косове. После масштабных протестов и вспышки насилия, в ходе которой 30 миротворцев получили ранения, по запросу НАТО Турция направила в регион батальон спецназа.

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Источники подчеркнули, что последние беспорядки стали самыми крупными за последние десятилетия и поставили под угрозу нормализацию отношений между Сербией и Косово.

В министерстве обороны Турции и командовании НАТО прокомментировать эту информацию отказались.

Очередное обострение в Косове началось в конце мая, когда в муниципальных образования, где проживают сербы прошли выборы. Победителями там стали представители косовских албанских.

Жители вышли на акции протеста к зданиям администраций и отказались пропустить чиновников. Протестующих разогнали бойцы КФОР при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боевой готовности.