Эксклюзив 11 января 2023, 15:30 Турция сэкономила, отправив ВСУ старые боеприпасы Военный журналист Борзенко: Турция поставит ВСУ старые снаряды для экономии на переработке Unsplash

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Турция начала поставки Украине кассетных боеприпасов времен холодной войны. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в интервью «360» предположил, что эти снаряды не повлияют на оснащение ВСУ.

«Еще неизвестно, в каком виде эти боеприпасы доедут до Украины. Они начинены шариками и взрывчаткой, а детонатор может сработать в любое время», — отметил он.

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Также собеседник «360» отметил, что ВСУ не смогут применить турецкое вооружение в деле.

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«У украинской армии нет авиации, с которой можно было бы сбрасывать эти снаряды», — сказал он.

Борзенко подчеркнул, что отправляемые на баланс ВСУ кассетные боеприпасы создавались в Турции в период Холодной войны в рамках соглашения с США. По его мнению, вопрос эффективности таких снарядов надо рассматривать комплексно.

«С одной стороны, они разлетаются и валяются на улицах, а потом детонируют и убивают людей, животных. При этом такие снаряды могут и не сработать. Такие случаи были и в Югославии, и в современной Украине. Также сами производители отмечали, что эти снаряды не проходили калибровку», — поделился Борзенко.

По его словам, поставки Турции в очередной раз подтвердили, что на баланс ВСУ отправляют ненужные, подлежащие утилизации боеприпасы. Также собеседник «360» предположил, что таким образом сторонники Украины попросту экономят.

РИА «Новости»

«ВСУ отправляют все, что залежалось. Такое вооружение нужно утилизировать, а это недешево. Те же США сбрасывали на Югославию старые ракеты», — поделился он.

Борзенко сказал, что вместо сложного процесса утилизации — разборки на элементы, переплавки, снятия поражающих элементов — Соединенные Штаты попросту скинули устаревшее оружие на страну-противника.

Также собеседник «360» сказал, что все же в турецких боеприпасах таится коварная опасность.

«Если эти снаряды попадут на детский сад и взорвутся через два-три месяца, то будет трагедия», — поделился Борзенко.

Военный журналист также оценил позицию Турции по украинскому конфликту.

«С одной стороны, президент восточной страны Реджеп Тайип Эрдоган выстраивает хорошие отношения с Россией, а с другой — согласовывает отправки оружия ВСУ. В этом ничего удивительного нет. Бизнес есть бизнес», — сказал он.

Также Борзенко подчеркнул, что хорошие отношения политиков нельзя считать гарантом чего-либо.