Турция сбила в Идлибе сирийской самолет

Как сообщило сирийское государственное агентство SANA, L-39 участвовал в антитеррористической операции в Идлибе. Других подробностей пока нет.

Aero L-39 Albatros — учебно-боевой самолет, разработанное еще в 1960-е годы в Чехсловакии. До 1999 году его серийным производством занималась Чехия. Самолет стоит на вооружении более 30 государств, включая Сирию.

Ранее Сирия сбила три турецких военных беспилотника в Идлибе. Обстановка в регионе накалилась еще в феврале. Тогда Турция ввела в САР свои войска. Там она вместе с антиправительственными силами начала атаковать войска Башара Асада. А 27 февраля сирийские военные в ответ ударили по позициям турецких военных. В результате 36 граждан Турции погибли. После этого 1 марта Анкара начала военную операцию «Весенний щит» на северо-западе САР.

Президент Турции Реджеп Эрдоган попросил Россию не вмешиваться в конфликт. Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не собирается ни с кем воевать и выступает за мир. Эрдоган прилетит в Москву 5 марта. Вместе с Путиным они обсудят выполнение сочинских договоренностей по Сирии.