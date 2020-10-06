Турция решила поддержать Азербайджан «и за столом переговоров, и на поле боя»

Анкара готова оказать Баку любую поддержку, если она нужна Азербайджану. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее глава турецкого министерства иностранных дел прибыл в Баку с визитом. Он сообщил, что Анкара готова предоставить любую помощь, которая может потребоваться Азербайджану в рамках конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Чавушоглу подчеркнул, что Турция «вместе с Азербайджаном и за столом переговоров, и на поле боя. Это не пустые слова».

«Конечно же, будучи Турцией, турецким народом, готовы оказать поддержку Азербайджану в любой сфере, где потребуется наша помощь. Это заявляет… наш президент (Реджеп Тайип — прим. ред.) Эрдоган и мы на своих платформах», — процитировало его слова РИА «Новости».

Глава турецкого МИД также отметил, что у Минской группы ОБСЕ сейчас нет никакого четкого плана, который позволил бы урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня, который действовал на армяно-азербайджанской границе.

«Известия» отметили, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что Армения должна покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию».

Ранее «Газета.ru» напомнила, что МИД Армении заявил о необходимости прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Там подчеркнули, что Ереван выступает за мирный процесс и отметили, что будут решительно пресекать все попытки военного решения конфликта.