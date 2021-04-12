Турция рассказала о сроках закупки «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» может начать поступать в Турцию в течение 4-5 месяцев, заявил глава минздрава республики Фахретттин Коджа. Он заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии.

Так за последние 10 дней был побит очередной рекорд заболеваемости — выявлено 52 767 новых случаев коронавируса за сутки.

Турция переживает самое сложное время пандемии. Негативные факторы — наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются. На 85% — это «британский» вариант. Фахретттин Коджа Министр здравоохранения Турции

По его словам, в стране есть и другие мутации. Например, у 166 человек обнаружен «бразильский» вариант вируса.

Также министр рассказал, что российская делегация вскоре посетит Турцию для оценки безопасности отдыха россиян в стране. Он считает, что РФ изменит подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после изучения ситуации на месте.

Пока же Турция продолжает переговоры с Россией по поводу возможных поставок вакцины от коронавируса «Спутник V».