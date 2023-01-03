Мир 03 января 2023, 17:15 Турция рассказала о действиях Швеции и Финляндии для вступления в НАТО Глава МИД Турции заявил о «давлении времени» на Швецию и Финляндию по заявкам в НАТО РИА «Новости»

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Швеция и Финляндия пока не выполнили требований Турции для получения одобрения по вхождению в состав НАТО. Для этого им нужно сделать еще много шагов, несмотря на ограниченное время из-за предстоящих выборов. Как сообщила газета Haber, об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что недавно встречался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который спросил, на какой стадии находится одобрение заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

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«Мы договорились, что странам-кандидатам нужно предпринять больше усилий, и впереди у них еще много дел. При этом есть давление времени, особенно на Финляндию, где в ближайшие месяцы пройдут выборы. У нас нет цейтнота, поэтому, когда страны выполнят свои обязательства, Турция одобрит их вступление», — заявил Чавушоглу.

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Министр напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде Турция подписала трехстороннее соглашение с Финляндией и Швецией, в котором страны-кандидаты взяли на себя ряд обязательств. Поэтому сейчас все ждут их выполнения.

Он отметил, что в Швеции с 1 июля начнет действовать новый закон о борьбе с террористами, что позволит окончательно решить вопрос боевиков Рабочей партии Курдистана, которые мешают вступлению страны в НАТО.

«Мы считаем, что шведское правительство настроено решительно», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не в первый раз говорит о том, что Швеция отказалась выполнить свои обязательства об экстрадиции причастных к террористическим атакам боевиков.

Как напомнил RT, в последний раз такое заявление глава турецкого МИД сделал 22 декабря. В связи с невыполнением обязательств Швеции затормозилось рассмотрение заявки Финляндии, так как обе страны решили вступить в НАТО вместе.