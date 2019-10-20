Турция раскрыла данные о границах буферной зоны в Сирии

«Во время встречи с американцами обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость создания зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 32 километра и протяженностью 444 километра, о чем была достигнута договоренность с делегацией США», — сказал Актай.

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В зону войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, находящиеся на восточном берегу Евфрата.

Никакой письменной договоренности с США относительно зоны безопасности не существует, однако это, по словам советника, не означает несогласие по этого вопросу.

«Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция», — отметил советник.

Ранее стало известно, что Турция на некоторое время приостановит операцию «Источник мира», но она может возобновить ее в любой момент, если сирийские власти откажутся отводить курдские военные формирования от сирийско-турецкой границы.