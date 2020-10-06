Турция раскритиковала Канаду за приостановку экспорта военной продукции
Внешнеполитическое ведомство Турции отреагировало на решение Канады приостановить действие разрешений на экспорт некоторых военных продуктов. Об этом сообщил ТАСС.
По данным издания Inforeactor, турецкий МИД назвал решение Канады несоответствующим духу союзничества и расценил ее действия, как политику двойных стандартов.
«Заявление Канады о приостановке разрешений на экспорт некоторых военных продуктов в нашу страну, ссылаясь на законную борьбу Азербайджана за спасение оккупированных на протяжении 30 лет Арменией территорий, свидетельствует о политике двойных стандартов, которую проводит Канада», — отметили в ведомстве.