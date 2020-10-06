Турция раскритиковала Канаду за приостановку экспорта военной продукции

По данным издания Inforeactor, турецкий МИД назвал решение Канады несоответствующим духу союзничества и расценил ее действия, как политику двойных стандартов.

«Заявление Канады о приостановке разрешений на экспорт некоторых военных продуктов в нашу страну, ссылаясь на законную борьбу Азербайджана за спасение оккупированных на протяжении 30 лет Арменией территорий, свидетельствует о политике двойных стандартов, которую проводит Канада», — отметили в ведомстве.