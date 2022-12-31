Мир 31 декабря 2022, 00:00 Турция провела успешные испытания системы ПВО Siper Турецкая испытательная ракета Siper поразила цель на расстоянии более 100 километров Maciej Ruminkiewicz / Unsplash

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В Турции провели успешные испытания новой системы ПВО Siper. Ракета успешно поразила цель, находящуюся на расстоянии более 100 километров, заявил глава Департамента оборонной промышленности республики Исмаил Демир. Конструкторы приступили к разработке этого типа вооружения в 2019 году, сообщил ТАСС.

В 2023 году Турция будет отмечать столетие, и Исмаил Демир назвал успешный запуск ракеты хорошим новогодним подарком для страны.

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«Управляемая ракета, выпущенная в ходе тестовых испытаний нашей системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на удалении свыше 100 километров», — написал он.

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Национальную систему ПВО разрабатывают как альтернативу российским С-400 и ЗРК Patriot производства США. Турецкие Siper должны поступить на вооружение страны в 2024 году. Власти республики рассчитывают, что к 2026 году эта система станет основой противовоздушной обороны Турции.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может в любой момент объявить о начале сухопутной операции в Сирии, сообщили на Западе. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, никто не может повлиять на возможное решение главы государства.