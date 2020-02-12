Турция проведет переговоры с Москвой по ситуации в Идлибе

Чавушоглу обратил внимание на то, что недавно прошла встреча лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина.

«В ближайшее время наша делегация поедет в Москву. У нас недавно была делегация из РФ. Мы продолжаем работать вместе. Мы пытаемся обеспечить перемирие (в Идлибе), но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению», — пояснил глава МИД Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что правительственные силы Сирии и российской армии намеренно атаковали мирных жителей Идлиба.