Турция прокомментировала вклад России в борьбу с курдскими боевикам в Сирии

Минобороны отнеслось с недоумением к позиции Турции по Сирии Подробнее

По информации РИА ФАН, Хулуси Акар отметил, что курды еще не вышли полностью, «продолжаются довольно серьезные нападения». Однако, по словам главы Минобороны, их стало меньше. На это повлияла связь Турции с российскими партнерами.

Ранее Анкара пригрозила возобновить военную операцию в Сирии. Министерство обороны с возмущением отнеслось к такой позиции.