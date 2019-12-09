Турция прокомментировала вклад России в борьбу с курдскими боевикам в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что из-за российско-турецкого меморандума по Сирии число инцидентов с участием Отрядов народной самообороны курдов уменьшилось. Об этом сообщил телеканал NTV.
Минобороны отнеслось с недоумением к позиции Турции по СирииПодробнее
По информации РИА ФАН, Хулуси Акар отметил, что курды еще не вышли полностью, «продолжаются довольно серьезные нападения». Однако, по словам главы Минобороны, их стало меньше. На это повлияла связь Турции с российскими партнерами.
Ранее Анкара пригрозила возобновить военную операцию в Сирии. Министерство обороны с возмущением отнеслось к такой позиции.