Турция продолжит сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Открытие месторождения природного газа в Черном море позволило Анкаре рассчитывать на скидку при покупке российского газа. Турция намерена продолжить сотрудничество с Москвой по газопроводу «Турецкий поток», но хочет соблюсти собственный интерес.

Об этом в эфире телеканала NTV заявил министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.

«Это открытие [нового месторождения газа в Черном море] позволит нам получить природный газ по более дешевой цене из-за рубежа. Россия — это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве [с ней], — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что новое месторождение положительно повлияет на имидж некоторых турецких компаний. В частности, государственные нефтяная компания ТРАО и нефтегазовая BOTAS смогут выйти на IPO.

После открытия в Черном море месторождения газа объемом 320 миллиардов кубометров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сможет осуществлять поставки топлива в Европу.