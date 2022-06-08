Турция продолжит выступать против вхождения Швеции и Финляндии в НАТО

Власти Турции продолжат выступать против возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не видит условий для отмены возражений по этому вопросу.

«Пока террористы Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны присутствуют в парламенте Швеции, пока представители террористических группировок проводят демонстрации на улицах Стокгольма, пока интервью с лидерами террористов транслируют в эфире телеканалов страны, мы не можем сказать им: „Идите и присоединитесь к НАТО“» — сказал Эрдоган. Цитату привел «Интерфакс».

О желании Швеции и Финляндии вступить в альянс турецкий лидер заговорил во время пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Он подчеркнул, что позиция Турции касается и Финляндии. По словам Эрдогана, в этой стране тоже присутствуют террористические формирования.

Президент Турции отметил, что Североатлантический альянс является организацией, занимающейся вопросом безопасности. В связи с этим НАТО не станет прокладывать путь терроризму.