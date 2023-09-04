Мир 04 сентября 2023, 14:11 Турция продолжит развивать отношения с Россией в сфере поставок газа — Эрдоган Эрдоган: Турция продолжит развивать отношения с РФ в поставках природного газа РИА «Новости»

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Турция будет и дальше развивать отношения с российской стороной в области поставок природного газа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, его процитировал ТАСС.

Президент Турции назвал очень важными шаги, которые его страна предпримет в оборонной промышленности. Кроме того, для республики имеют большое значение отношения с Россией в области энергетики, особенно в сфере природного газа, указал Эрдоган.

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«Мы считаем, что будем продолжать развивать эти отношения», — отметил турецкий лидер.

Президенты России и Турции начали переговоры в Сочи. Одной из тем беседы двух лидеров станет зерновая сделка.

Путин заверил, что российская сторона открыта к обсуждению этого вопроса. Президент России также заявил о хороших темпах развития отношений с Турцией.