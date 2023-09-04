04 сентября 2023, 14:11
Турция продолжит развивать отношения с Россией в сфере поставок газа — Эрдоган
Эрдоган: Турция продолжит развивать отношения с РФ в поставках природного газа
Турция будет и дальше развивать отношения с российской стороной в области поставок природного газа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, его процитировал ТАСС.
Президент Турции назвал очень важными шаги, которые его страна предпримет в оборонной промышленности. Кроме того, для республики имеют большое значение отношения с Россией в области энергетики, особенно в сфере природного газа, указал Эрдоган.
Реклама
«Мы считаем, что будем продолжать развивать эти отношения», — отметил турецкий лидер.
Президенты России и Турции начали переговоры в Сочи. Одной из тем беседы двух лидеров станет зерновая сделка.
Путин заверил, что российская сторона открыта к обсуждению этого вопроса. Президент России также заявил о хороших темпах развития отношений с Турцией.
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама