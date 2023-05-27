Мир 27 мая 2023, 13:38 Турция продолжит контакты с участниками зернового соглашения Глава Минобороны Турции Акар сообщил о продолжении контактов по зерновой сделке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турецкие власти продолжили контактировать с участниками зернового соглашения по его продлению. Об этом в эфире телеканала Habertürk сообщил министр обороны республики Хулуси Акар.

«Сделку продлили пока на два месяца. Турция продолжила работу с ее участниками. Оценим ситуацию, продолжим диалог. Начнем работу о продлении сделки на новый срок», — сказал он.

Реклама

Россия, Турция, ООН и Украина продлили зерновое соглашение до 17 июля. Российская сторона подчеркивала, что если ее условия по сделке не выполнят, то договоренность продлевать не будут.

Условием реализации зерновой сделки Россия поставила снятие ограничений с поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на международный рынок.

США обвиняли Россию в нарушении условий соглашения. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявлял, что российские корабли закрыли доступ сухогрузов к одному из черноморских портов.