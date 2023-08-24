Мир 24 августа 2023, 13:02 Турция продолжила обсуждение возобновления зерновой сделки — СМИ TRT: Турция возобновила с Россией, ООН и Украиной переговоры по зерновой сделке Onur Dogman/Keystone Press Agency/globallookpress / Onur Dogman/Keystone Press Agency

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Турция продолжила четырехсторонние переговоры по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны республики.

Страна начала контакты с Россией, ООН и Украиной, чтобы запустить сделку в прежнем формате.

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«Наша позиция по зерновой инициативе является четкой. Мы являемся сторонниками продолжения зерновой сделки, которая показала себя успешно и доказала свою пользу», — отметили в издании.

По информации телеканала, государство не нашло зерновой сделке никакой эффективной альтернативы.

«Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной», — отметили источники издания.

Ранее представители связанных с зерновой сделкой стран и организаций планировали устроить встречу в Стамбуле, сообщил сайт kp.ru. Обсудить ситуацию собирались Турция, ООН и Россия. Также в качестве вероятного участника издание назвало Украину.