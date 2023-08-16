Мир 16 августа 2023, 12:22 Турция продолжила обсуждение с Западом возможности возобновления зерновой сделки РИА «Новости»: Турция обсуждает с ООН и Западом восстановление зерновой сделки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обсуждения турецкой и американской сторонами альтернативы зерновой сделки были на уровне предложений, никакой конкретики никто не предлагал. Турция продолжает контакты с западными странами и ООН на тему возобновления Черноморской инициативы и постоянно ведет диалог на этот счет с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» источник, который участвует в переговорах в Анкаре.

«Это были предложения со стороны Запада, в частности США. Пока все было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — так собеседник агентства прокомментировал появившиеся в СМИ слухи.

Реклама

Газета The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной, Турцией и другими государствами о создании новых маршрутов для перевозки украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, которую заключили летом прошлом года.

Россия в этом июле заявила, что не будет пролонгировать соглашение. Свою позицию страна объяснила тем, что российские требования по договору не выполняются.