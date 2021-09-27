Турция призвала власти США вывести войска из Сирии и Ирака

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что властям Соединенных штатов следует вывести свои войска из Ирака и Сирии, как они это сделали в Афганистане. По его словам, нет смысла оставаться в этих странах. Об этом написал «Взгляд» со ссылкой на американский телеканал CBS.

«Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они (США) ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах. Мы можем оставить эти народы, правительства, чтобы они сами принимали решения», — сообщил турецкий президент.

Он выразил надежду, что США вместе с Турцией смогут работать над тем, чтобы в Сирии и Ираке наконец восстановился мир. Также к этой коалиции могут присоединиться Иран и Россия.

Эрдоган отметил, что сейчас Турция присутствует в Сирии лишь для того, что восстанавливать страну и построить там 100 тысяч единиц нового жилья.