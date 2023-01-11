Мир 11 января 2023, 22:13 Турция призвала Украину к немедленному прекращению огня Глава Минобороны Турции Акар призвал Украину прекратить огонь РИА «Новости»

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Министр национальной обороны республики призвал к немедленному прекращению огня на Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Турции.

По словам Акара, такая мера поможет избежать новых жертв и восстановить стабильность в регионе.

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«Турция во главе с президентом будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор», — пояснили в пресс-службе Минобороны.

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Обе стороны акцентировали внимание на том, что работа Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины помогла передать в нуждающиеся государства порядка 17 миллионов тонн продукции. Министры выразили надежду на то, что работы по этому направлению будут продолжаться без перерыва.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика планирует организовать поставки зерна из России через свою территорию в бедные африканские страны.